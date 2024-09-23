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18:58, 23 сентября 2024Интернет и СМИ

Телефоны и IP-адреса пользователей Telegram могут раскрыть силовикам. Как это объяснил Дуров?

Дуров: телефоны и IP-адреса пользователей Telegram могут раскрыть силовикам

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Телефоны и IP-адреса пользователей Telegram могут раскрыть силовикам. Подробности привел основатель мессенджера Павел Дуров.

«IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть переданы соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы», — сказал он.

Предприниматель также заявил, что эти меры помогут отпугнуть преступников. По его словам, Telegram предназначен для получения новостей и поиска единомышленников, а не для совершения противоправных действий.

Ранее Дуров заявлял, что резкий скачок в числе пользователей Telegram до 950 миллионов человек облегчил его использование для преступников. «Вот почему я поставил перед собой цель значительно улучшить ситуацию в этом плане. Мы уже начали этот процесс внутри компании, и я поделюсь с вами подробностями нашего прогресса уже очень скоро», — писал он.

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Раскрыты подробности новых правил мессенджера

В разделе «Политика конфиденциальности Telegram» появился новый пункт под номером 8.3 «Правоохранительные органы». Согласно новым правилам, если пользователь проходит подозреваемым по уголовному делу и на него поступит официальный судебный запрос, платформа проведет юридический анализ, нарушалось ли пользовательское соглашение, и может раскрыть данные властям.

Отмечается, что на основании пользовательского соглашения мессенджер не должен использоваться для рассылки спама или обмана. Юзерам запрещено призывать к насилию в публичных каналах, ботах и других общедоступных чатах, размещать незаконный порнографический контент и заниматься «деятельностью, которая признана незаконной в большинстве стран».

Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Некоторые страны уже направили несколько запросов данных

После задержания Дурова мессенджер согласился сотрудничать со следствием и предоставлять информацию, которая помогла бы идентифицировать преступников. В частности, речь идет о незаконных действиях в отношении несовершеннолетних.

Это привело к многочисленным запросам информации от властей ряда стран. Среди них оказались США, Республика Корея и Бельгия. Также отмечается, что «сотрудничество уже принесло пользу всем европейским странам, входящим в Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции».

Предпринимателя задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Его заподозрили в соучастии в незаконных действиях, совершаемых через Telegram. 28 августа Дурова взяли под судебный надзор и обязали внести залог в размере пяти миллионов евро.

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      Александра Д Борисова
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