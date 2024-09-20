Сотрудничество Дурова со следствием вызвало несколько запросов данных от ряда стран

Figaro: сотрудничество Дурова со следствием вызвало ряд запросов данных

Готовность основателя Telegram Павла Дурова сотрудничать со следствием во Франции привела к многочисленным запросам информации от властей ряда стран. Об этом написала газета Le Figaro.

По данным издания, речь, в частности, идет о Соединенных Штатах, Республике Корея и Бельгии. Издание со ссылкой на источник пишет, что «сотрудничество уже принесло пользу всем европейским странам, входящим в Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции».

Как утверждают журналисты, Павел Дуров пообещал сотрудничать с французским правосудием и обеспечить выполнение его требований.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа по подозрению в соучастии в незаконных действиях, которые совершались через Telegram. Спустя несколько дней, 28 августа, бизнесмена взяли под судебный надзор. Ему запретили покидать территорию Франции на время расследования.

Ранее сообщалось, что власти Франции пытались заставить брата основателя платформы Павла Дурова Николая приехать в Париж и дать показания по делу. Также стало известно, что приехать в страну для дачи показаний попросили вице-президента Telegram Илью Перекопского.

13 сентября член Европарламента от Франции Виржини Жорон подняла вопрос о возможности платформы Telegram рассекретить данные пользователей, подозреваемых в преступлениях после ареста Дурова.