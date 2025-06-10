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01:28, 10 июня 2025Интернет и СМИ

Дуров рассказал о тренировках во французской тюрьме

Дуров во французской тюрьме делал по 200 приседаний и отжиманий за раз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Globallookpress.com

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал о тренировках во французской тюрьме. Беседа с бизнесменом выложена на официальном сайте Карлсона.

По словам Дурова, во время заключения он делал по 200 приседаний и отжиманий за раз. «Я мог делать 200 отжиманий, 200 приседаний утром, потом повторял подходы. Доступа в спортзал у меня не было, приходилось соблюдать свой распорядок», — поделился он.

Миллиардер уточнил, что ему сделали исключение по питанию. Дуров добавил, что не ест мясо, фастфуд, рыбы было достаточно.

Предпринимателя задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня. 28 августа медиаменеджера отпустили, установив над ним судебный надзор.

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