Раскрыты сроки начала судебного разбирательства над Дуровым во Франции

Wired: Дуров застрял во Франции, его дело попадет в суд не раньше, чем через год

Основатель Telegram Павел Дуров «застрял» во Франции, а судебные разбирательства по его делу начнутся не раньше, чем через год. Такие предварительные сроки раскрыл журнал Wired со ссылкой на французскую прокуратуру.

Арест Дурова напрямую связан с расследованием, которое началось прошлой зимой. Речь о секретной операции по поиску в Telegram человека, который, по версии следствия, принуждал несовершеннолетних девочек присылать ему материалы о сексуальном насилии над детьми. Кроме того, на платформе он признался в изнасиловании. Сотрудники, проводившие операцию, нуждались в помощи Telegram для раскрытия личности подозреваемого, однако компания сотрудничать отказалась.