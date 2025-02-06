Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:12, 6 февраля 2025Мир

Раскрыты сроки начала судебного разбирательства над Дуровым во Франции

Wired: Дуров застрял во Франции, его дело попадет в суд не раньше, чем через год
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Основатель Telegram Павел Дуров «застрял» во Франции, а судебные разбирательства по его делу начнутся не раньше, чем через год. Такие предварительные сроки раскрыл журнал Wired со ссылкой на французскую прокуратуру.

Арест Дурова напрямую связан с расследованием, которое началось прошлой зимой. Речь о секретной операции по поиску в Telegram человека, который, по версии следствия, принуждал несовершеннолетних девочек присылать ему материалы о сексуальном насилии над детьми. Кроме того, на платформе он признался в изнасиловании. Сотрудники, проводившие операцию, нуждались в помощи Telegram для раскрытия личности подозреваемого, однако компания сотрудничать отказалась.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего мэра Самары убили вместе с женой, а тела законсервировали в бочках. Подозреваемой оказалась внучка жертв

      Раскрыты сроки начала судебного разбирательства над Дуровым во Франции

      Раскрыты секреты впечатляющего массажа партнеру

      Эфиопия заявила об открытости для контактов с Путиным

      Раскрыты гонорары голливудских звезд за сотрудничество с USAID по Украине

      Посол заявил о готовности России к серьезному разговору о мире на Украине

      Планы по переселению жителей сектора Газа раскрыли

      USAID обвинили в нарушении запрета финансирования программ иностранной помощи

      Российских военных доставили в Москву после украинского плена

      Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше