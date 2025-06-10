Дуров рассказал об условиях его содержания после задержания в Париже

Дуров рассказал, что после задержания в Париже его держали в комнате без окон

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону, что в Париже после задержания его поместили в маленькую комнату, в которой не было окон и постели. Запись интервью опубликована на YouTube-канале журналиста.

«[Держали] в комнате площадью 7 квадратных метров, без окон, из бетонных блоков. В узкой комнате, без постельного белья, подушки, матраца», — поделился бизнесмен. По его словам, из удобств ему предоставили только коврик для йоги толщиной в один сантиметр.

Дуров добавил, что в этой комнате его, надежно заперев и отобрав телефон, держали на протяжении четырех дней.

Сооснователь Telegram в беседе с Карлсоном также выразил надежду на то, что его задержание во Франции не связано с тем, что он русский.

