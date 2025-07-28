Фигурант дела бывшего вице-губернатора российского региона обжаловал арест

Адвокаты министра имущества Челябинской области Белоусова обжаловали его арест

Адвокаты министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова решили обжаловать избранную ему меру пресечения. Об этом пишет РИА Новости.

Ходатайство они передали в Басманный суде Москвы. Белоусов стал фигурантом уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова. Госслужащие обвиняются в превышении полномочий.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал Богашова, Белоусова и управделами губернатора и правительства области Романа Менжинского до 22 сентября.