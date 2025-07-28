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17:57, 28 июля 2025Силовые структуры

Фигурант дела бывшего вице-губернатора российского региона обжаловал арест

Адвокаты министра имущества Челябинской области Белоусова обжаловали его арест
Варвара Митина (редактор)
Эльдар Белоусов

Эльдар Белоусов. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Адвокаты министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова решили обжаловать избранную ему меру пресечения. Об этом пишет РИА Новости.

Ходатайство они передали в Басманный суде Москвы. Белоусов стал фигурантом уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова. Госслужащие обвиняются в превышении полномочий.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал Богашова, Белоусова и управделами губернатора и правительства области Романа Менжинского до 22 сентября.

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