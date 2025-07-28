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00:04, 28 июля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Интерес зумеров из США к профессиям плотников и электриков объяснили

Основатель «Юнисофт»: На фоне развития ИИ ручной труд пока остается защищенным
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Samuel Cruz / Unsplash

В США присутствуют такие мощные разработчики искусственного интеллекта (ИИ), как OpenAI, поэтому они раньше других увидели, на что способны нейросети. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил основатель компании «Юнисофт» Алексей Оносов, комментируя рост интереса к ручному труду среди молодых американцев.

По данным издания WSJ, айтишники из Соединенных Штатов стали все чаще отправлять своих детей учиться на плотников и электриков. Их опасения связаны с возрастающими возможностями ИИ, из-за которых IT-компании страны активно сокращают специалистов.

Ручной труд же пока остается защищенным, отметил Оносов. Искусственному интеллекту сложно справляться с нестандартными задачами, вроде ремонта проводки или изготовления мебели под заказ. «Роботы для сложного ремонта стоят бешеных денег и работают только в идеальных условиях. А реальная жизнь — это всегда импровизация и адаптация под конкретную ситуацию», — подчеркнул он.

В относительной безопасности, по мнению представителя «Юнисофта», также творческие специальности. ИИ может нарисовать картинку по запросу, но не всегда может понять, что именно нужно клиенту и почему.

Какие навыки в любом случае пригодятся зумерам в будущем и почему их важно развивать — в материале «Ленты.ру».

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