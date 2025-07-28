Корчевникову пришлось обзавестись охраной из-за СБУ

Корчевникову пришлось обзавестись охраной и усилить меры безопасности из-за СБУ

Генеральный директор «Спас» и телеведущий Борис Корчевников обзавелся охраной и усилил меру безопасности после того, как он был объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам Корчевникова, ему «пришлось реагировать на угрозы». Корчевников пришел к выводу, что если его объявили в розыск, значит он с коллегами «делает что-то нужное для нашей страны, всего русского мира и для Бога, которого они ненавидят и гонят».

Телеведущий находится в розыске с 20 января 2025 года. Согласно опубликованной информации, Корчевникова обвиняют в предполагаемом «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и в «незаконном пересечении государственной границы Украины».