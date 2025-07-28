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04:58, 28 июля 2025Россия

Корчевникову пришлось обзавестись охраной из-за СБУ

Корчевникову пришлось обзавестись охраной и усилить меры безопасности из-за СБУ
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Борис Корчевников

Борис Корчевников. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Генеральный директор «Спас» и телеведущий Борис Корчевников обзавелся охраной и усилил меру безопасности после того, как он был объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам Корчевникова, ему «пришлось реагировать на угрозы». Корчевников пришел к выводу, что если его объявили в розыск, значит он с коллегами «делает что-то нужное для нашей страны, всего русского мира и для Бога, которого они ненавидят и гонят».

Телеведущий находится в розыске с 20 января 2025 года. Согласно опубликованной информации, Корчевникова обвиняют в предполагаемом «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и в «незаконном пересечении государственной границы Украины».

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