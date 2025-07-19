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06:27, 19 июля 2025Бывший СССР

Гендиректора телеканала «Спас» объявили в розыск на Украине

СБУ объявила в розыск гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Генеральный директор телеканала «Спас» и телеведущий Борис Корчевников объявлен в розыск украинской Службой безопасности (СБУ), о чем сообщили украинские официальные источники, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости.

Согласно опубликованной информации, Бориса Корчевникова обвиняют в предполагаемом «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и в «незаконном пересечении государственной границы Украины».

Он находится в розыске с 20 января 2025 года, и ему, по данным, может грозить мера пресечения в виде заключения под стражу.

В конце июня стало известно, что в базу «Миротворца» попал специальный представитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. При этом включен в списки он был еще в декабре 2020 года.

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