Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:28, 28 июля 2025Интернет и СМИ

Мужчина пожаловался на подозрительно знакомый запах от половых органов своей девушки

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: BĀBI / Unsplash

Пользователь Reddit с ником TossAccountBye рассказал о необычной проблеме, портящей его половую жизнь с девушкой. Однажды во время секса он почувствовал исходящий от ее влагалища знакомый запах, который некоторое время не мог распознать.

«Мне потребовалось несколько дней, но я в итоге понял, что это за запах. Это запах лабораторной крысы! Ее влагалище пахнет лабораторными крысами! Я работаю в исследовательских лабораториях уже десять лет. Лично я сейчас с крысами не контактирую, но в нашем здании есть такие центры, поэтому в коридорах или лифтах можно нередко встретить тележки, забитые крысами, запах которых еще некоторое время витает в воздухе», — рассказал о своей догадке автор.

Материалы по теме:
Многочасовые мастурбации и коргазм. Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
Многочасовые мастурбации и коргазм.Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
16 марта 2025
«Завести любовника в Японии проще простого» Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
«Завести любовника в Японии проще простого»Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
20 мая 2025
«Камасутра через замочную скважину» В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
«Камасутра через замочную скважину»В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
28 июня 2025

По его словам, поначалу он заподозрил, что избранница могла подхватить какую-нибудь инфекцию, однако она сказала, что ее ничего не беспокоит. Кроме того, молодой человек исключил версию о возможной измене. Наконец, он предположил, что специфическим запахом девушку наградил он сам, но та это тоже опровергла, заявив, что от мужчины ничем особенным не пахнет. Рассказать своей пассии об этом открытии напрямую он побоялся.

«Она не меняла свою диету или противозачаточные средства и не покупала новое белье и одежду за те три месяца, что я страдаю от этого запаха. Он уходит во время месячных, но возвращается, когда они заканчиваются», — пожаловался автор.

Другие пользователи не помогли раскрыть загадку, хотя высказали немало версий — от бессимптомного течения инфекции до фантомных запахов, которые якобы ощущает молодой человек.

Ранее другая пользовательница Reddit пожаловалась на возлюбленного, работающего фокусником. По ее словам, бойфренд начал исполнять трюки с ее влагалищем прямо во время секса, в результате чего она задумалась о расставании с ним.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры сообщили о мощном комбинированном ударе по аэродрому тактической авиации ВСУ

    Обнаружена неожиданная польза «Оземпика» для дыхательных путей

    Мужчина пожаловался на подозрительно знакомый запах от половых органов своей девушки

    Россиянин десять дней отдыхал в Белоруссии и раскрыл траты на поездку

    Над территорией России за ночь сбили семь украинских беспилотников

    В России предупредили о доукомплектовании подразделений ВСУ у границы

    Госдума призвала Международную федерацию фехтования отреагировать на провокации в Тбилиси

    Женщины возмутились новыми трусами популярного модного бренда

    Ученые и их знакомые обсудили неожиданные способы применения трупа человека

    Стало известно о подготовке теракта в дагестанском Каспийске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости