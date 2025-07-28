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08:31, 28 июля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о наступлении ВС России под Константиновкой

DeepState: ВС России продвинулись у села Попов Яр
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Денис Григорюк / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись у села Попов Яр. О наступлении Вооруженных сил (ВС) России сообщает в Telegram украинский аналитический проект DeepState.

Как следует из данных проекта, российские войска в течение суток имели продвижение к югу от Константиновки, в районе села Попов Яр.

Также ВС России продвинулись на границе Днепропетровской области, по линии Зеленый Гай — Поддубное.

Ранее стало известно, что представители командования Вооруженных сил Украины сбежали из Сум. По информации прессы, командиры подразделения решили покинуть город несмотря на прикомандирование нескольких рот 141-й отдельной механизированной бригады.

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