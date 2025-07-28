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12:18, 28 июля 2025Мир

На Западе предупредили об одном способе России уничтожить Украину

Профессор Малинен: Скоро Россия сможет уничтожить Украину неядерным оружием
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Скоро Россия сможет достичь момента, когда она будет способна уничтожить Украину неядерным оружием. Об этом предупредил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

«Россия приближается к моменту, когда сможет уничтожить всю Украину обычным оружием», — отметил профессор.

По словам Малинена, никого «из воинствующей толпы» западных политиков подобное развитие событий не беспокоит.

Ранее профессор допустил масштабный удар российских войск по Украине из-за нежелания Киева идти на мир.

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