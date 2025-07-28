Наблюдавший за дракой мужчин россиянин заколол победителя ножом

В Сургуте за расправу над мужчиной задержали 22-летнего россиянина

В Ханты-Мансийском автономном округе возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего россиянина за расправу. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 25 июля около 23 часов обвиняемый нанес 20-летнему потерпевшему несколько ножевых ранений, оказавшихся несовместимыми с жизнью. По данным местных СМИ, обвиняемый некоторое время наблюдал за дракой знакомого с мужчиной и, после того как последний победил, напал на него с ножом.

Сотрудники полиции задержали фигуранта по горячим следам. Он был обнаружен оперативниками на даче у своей бабушки.

Ранее в Московской области женщина заколола подругу за просьбу покинуть квартиру.