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18:30, 28 июля 2025Силовые структуры

Наблюдавший за дракой мужчин россиянин заколол победителя ножом

В Сургуте за расправу над мужчиной задержали 22-летнего россиянина
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Ханты-Мансийском автономном округе возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего россиянина за расправу. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 25 июля около 23 часов обвиняемый нанес 20-летнему потерпевшему несколько ножевых ранений, оказавшихся несовместимыми с жизнью. По данным местных СМИ, обвиняемый некоторое время наблюдал за дракой знакомого с мужчиной и, после того как последний победил, напал на него с ножом.

Сотрудники полиции задержали фигуранта по горячим следам. Он был обнаружен оперативниками на даче у своей бабушки.

Ранее в Московской области женщина заколола подругу за просьбу покинуть квартиру.

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