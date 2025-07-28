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09:24, 28 июля 2025Из жизни

Найдена самая большая акула-людоед

В США заметили акулу-людоеда рекордных размеров
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Sergey Uryadnikov / Shutterstock / Fotodom  

У берегов города Нантакет, США, заметили самца белой акулы-людоеда рекордных размеров. Об этом пишет MassLive.

Особь достигает в длину 4,2 метра, а ее вес составляет около 750 килограммов. Это самая крупная акула в истории исследований, проводимых организацией OCEARCH. Ее сотрудники рассказали, что нашли акулу у границы штатов Флорида и Джорджия и с того момента стали следить за ней, чтобы лучше изучить.

Акулу назвали Контендер (Contender — с англ. «претендент»). В OCEARCH отметили, что выбор клички связан с названием партнера организации — Contender Boats. Эта компания поставляет суда, на которых можно осуществлять исследовательские плавания.

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Сотрудники OCEARCH планируют и дальше следить за Контендером. Они описали его как «полновластного воина океана».

Ранее сообщалось, что рыбак, плававший под водой, чуть не стал жертвой белой акулы у берегов Королевского национального парка, Австралия. По словам мужчины, акула достигала в длину четыре-пять метров и была больше его гидроцикла.

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