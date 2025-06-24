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10:15, 24 июня 2025Из жизни

Рыбак столкнулся под водой с акулой-людоедом и снял ее на видео

В Австралии рыбак столкнулся под водой с акулой-людоедом и назвал ее монстром
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Рыбак, плававший под водой, чуть не стал жертвой белой акулы у берегов Королевского национального парка, Австралия. Об этом пишет Daily Mail.

Эммануэль Бова рассказал, что столкнулся с акулой-людоедом, когда занимался подводной охотой. Он плыл к своему гидроциклу, как вдруг она вынырнула из глубины перед его лицом. «Это просто сразило меня наповал, мое сердце забилось быстрее, и я понял, что имею дело с монстром», — признался рыбак.

По словам мужчины, акула достигала в длину четыре-пять метров и была больше его гидроцикла. Несмотря на это, ему удалось уплыть от хищницы и залезть на гидроцикл. Пока Бова направлялся к берегу, акула преследовала его. Мужчина снял ее на видео. Как отмечает рыбак, оказавшись на суше, он видел, как хищница кружит рядом. Бова показалось, будто акула расстроена тем, что не смогла поймать его.

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Рыбак рассказал, что акулы все чаще и чаще стали появляться в прибрежных водах Сиднея. Он сам четыре раза сталкивался с хищницами за последние три года. Мужчина призвал посетителей местных пляжей оставаться бдительными, поскольку акулы могут напасть на них даже на мелководье.

Ранее сообщалось, что серфер едва не стал жертвой нападения трехметровой акулы у берегов США. Он признался, что еще долго не вернется на место происшествия, но не намерен отказываться от любимого спорта.

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