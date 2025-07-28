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17:53, 28 июля 2025Ценности

Погребняк заинтриговала поклонников образом в свадебном платье

Екатерина Ештокина

Кадр: @mariapoga_

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк заинтриговала поклонников образом в свадебном платье. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,8 миллиона подписчиков.

36-летняя блогерша разместила кадры, на которых предстала в белом кружевном платье со шлейфом и длинными рукавами. Помимо этого, она надела длинную фату с окантовкой. Знаменитость позировала с завитыми в локоны волосами и макияжем, держа в руке белый свадебный букет.

Кадр: @mariapoga_

Пользователи сети озадачились нарядом Погребняк, о чем высказались в комментариях под постом. «Венчание?», «Поздравляем, ждем подробностей», «К черту подробности!!! Красотка», — написали они.

Ранее в июле Погребняк показала внешность с новым цветом волос. Блогерша разместила снимок, на котором позировала в светлых джинсах и коричневой кофте на молнии.

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