Блогерша Мария Погребняк показала внешность с темными волосами

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк показала внешность с новым цветом волос. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,8 миллиона подписчиков.

36-летняя блогерша разместила снимок, на котором позировала в светлых джинсах и коричневой кофте на молнии. В качестве аксессуаров она выбрала маленькую сумку в тон и солнцезащитные очки. При этом звезда предстала с длинными волосами темного оттенка. Она призналась, что это парик.

Пользователи сети оценили образ знаменитости в комментариях под постом. «Просто огонь», «Как круто», «Прям вид дорогой женщины», «Высший пилотаж», «Очень круто с темным цветом. Я за эксперименты», — высказались одни. «Нет, блонд всегда молодит», «Не надо, блондинкой вы нежнее», «Не предавай блондинок», «Будьте всегда блондинкой. Очень идет», — заявили другие.

В июне Мария Погребняк назвала причину резкого похудения. Блогерша поделилась с пользователями видео с отдыха в Турции, на котором продемонстрировала фигуру.

