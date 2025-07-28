Полчище саранчи окружило автомобиль россиянина на федеральной трассе и попало на видео

В Дагестане полчище саранчи окружило водителя на федеральной трассе у Кизляра

В Дагестане полчище саранчи окружило автомобиль россиянина на федеральной трассе в районе Кизляра. Это попало на видео, его публикует Telegram-канал «Тут Дагестан».

На кадрах видно, как сотни насекомых ударяются о лобовое стекло машины, водитель которой следует по трассе на низкой скорости. Из-за большого количества насекомых кажется, будто на трассе появилась дымка.

Как отчитался Россельхозцентр региона, из-за нашествия насекомых уже обработаны 33 тысячи гектаров посевных площадей.

«Серьезным очагом развития вредителя остаются труднодоступные для мониторинга заповедные земли сопредельных территорий Республики Дагестан и Республики Калмыкия (...) Также в Каспийском море есть острова с камышовой растительностью, где до окрыления питается азиатская перелетная саранча», — объяснили в ведомстве.

Ранее россиян предупредили о нашествии комаров. Биолог Михаил Воробьев объяснил, что из-за влажности летом 2025 года комаров станет гораздо больше, чем обычно.