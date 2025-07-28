Признаки тяжелой болезни звезды «Блондинки в законе» приняли за опьянение

Актриса Блэр призналась, что кажется другим пьяной из-за рассеянного склероза

Звезда фильмов «Хеллбой» и «Блондинка в законе» Сэльма Блэр рассказала о трудностях, с которыми сталкивается во время путешествий из-за рассеянного склероза. В том, что признаки тяжелой болезни, которую у нее диагностировали несколько лет назад, другим людям кажутся проявлением проблем с алкоголем, 53-летняя актриса призналась изданию People.

«У меня дистония, которую часто ошибочно принимают за трудный характер или состояние опьянения. Возможно, так оно и есть», — пошутила она. По словам Блэр, когда ей действительно нужно сосредоточиться, у нее также может возникнуть спастичность.

В 2018 году у Блэр был официально диагностирован аутоиммунный синдром, и с 2021 года она находится в стадии ремиссии. В 2023 году она рассказала о том, что больна рассеянным склерозом. Актриса добавила, что болезнь непредсказуема, но ее тело склонно реагировать неожиданно, когда она испытывает стресс.

Ранее 43-летняя модель Кэрол Рибейро призналась, что медики диагностировали ей рассеянный склероз, который изначально она приняла за стресс и менопаузу. Несколько лет назад бразильянка стала чувствовать жар, неконтролируемую тревогу и ощущение покалывания в левой руке, как будто она на ней долго спала.