Марочко: За неделю боев у ЛНР ВСУ потеряли почти 4 тысячи солдат и наемников

В ходе боев на рубежах у Луганской народной республики (ЛНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли почти 4 тысячи солдат и иностранных наемников, рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север, "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили порядка 3 895 украинских боевиков и наемников — на 125 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом», — поделился эксперт.

Он подчеркнул, что наибольшие потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировки войск «Запад» — на купянском направлении и сватовско-кременском участке. Кроме того, за тот же период времени было уничтожено 2 украинских танка, 47 орудий полевой артиллерии, 22 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Ранее Марочко рассказал, что Киев бросает резервы к харьковскому Меловому для сдерживания Армии России.