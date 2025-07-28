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06:15, 28 июля 2025Бывший СССР

Раскрыты потери Киева за неделю боев у ЛНР

Марочко: За неделю боев у ЛНР ВСУ потеряли почти 4 тысячи солдат и наемников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ходе боев на рубежах у Луганской народной республики (ЛНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли почти 4 тысячи солдат и иностранных наемников, рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север, "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили порядка 3 895 украинских боевиков и наемников — на 125 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом», — поделился эксперт.

Он подчеркнул, что наибольшие потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировки войск «Запад» — на купянском направлении и сватовско-кременском участке. Кроме того, за тот же период времени было уничтожено 2 украинских танка, 47 орудий полевой артиллерии, 22 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Ранее Марочко рассказал, что Киев бросает резервы к харьковскому Меловому для сдерживания Армии России.

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