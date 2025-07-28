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04:59, 28 июля 2025Бывший СССР

Командование ВСУ перебросило резервы к Меловому в Харьковской области

Марочко: Киев бросает резервы к харьковскому Меловому для сдерживания армии РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает резервы к населенному пункту Меловое Харьковской области в попытках сдержать наступление российской армии на данном участке, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в Меловом ВСУ ведут маневренную оборону и пока пытаются удержать всеми силами Вооруженные силы (ВС) РФ.

«Более того, сюда перебрасываются дополнительные силы и средства резерва украинского командования», — подчеркнул он. Марочко добавил, что несмотря на старания Киева, российские части все равно продвигаются на данном участке.

Ранее стало известно, что ВС России с начала недели улучшили положение в Радьковке и заняли Голубовку под Купянском в Харьковской области.

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