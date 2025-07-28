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22:22, 28 июля 2025Экономика

Россиянам рассказали о противозаконной уловке коммунальщиков

Депутат Разворотнева: В списке должников на подъездах нельзя указывать имена
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Ряд сотрудников управляющих компаний нарушают закон, оформляя списки должников по оплате ЖКУ на подъездах. Об этой противозаконной уловке коммунальщиков россиянам рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам парламентария, в вышеуказанных списках нельзя указывать фамилию, имя и отчество собственника. «Если список содержит фамилию, имя, отчество и еще и номер квартиры, то это уже разглашение персональных данных, и, соответственно, те, кто этим занимаются, попадают под действие закона о персональных данных и должны нести наказание. Поэтому, как правило, сейчас все управляющие компании знают эти ограничения, и в крайнем случае списки должников вешаются только поквартирно», — объяснила Разворотнева. Она уточнила, что перечень может включать в себя лишь номера квартир и сумм задолженностей жильцов.

Ранее в этот же день стало известно, что управляющие компании в России захотели продавать долги граждан за ЖКУ коллекторам. За счет подобного нововведения обслуживающие дом организации рассчитывают уменьшить кассовые разрывы и увеличить количество денег на качественное обслуживание домов.

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