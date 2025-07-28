Россиянам рассказали о противозаконной уловке коммунальщиков

Депутат Разворотнева: В списке должников на подъездах нельзя указывать имена

Ряд сотрудников управляющих компаний нарушают закон, оформляя списки должников по оплате ЖКУ на подъездах. Об этой противозаконной уловке коммунальщиков россиянам рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам парламентария, в вышеуказанных списках нельзя указывать фамилию, имя и отчество собственника. «Если список содержит фамилию, имя, отчество и еще и номер квартиры, то это уже разглашение персональных данных, и, соответственно, те, кто этим занимаются, попадают под действие закона о персональных данных и должны нести наказание. Поэтому, как правило, сейчас все управляющие компании знают эти ограничения, и в крайнем случае списки должников вешаются только поквартирно», — объяснила Разворотнева. Она уточнила, что перечень может включать в себя лишь номера квартир и сумм задолженностей жильцов.

Ранее в этот же день стало известно, что управляющие компании в России захотели продавать долги граждан за ЖКУ коллекторам. За счет подобного нововведения обслуживающие дом организации рассчитывают уменьшить кассовые разрывы и увеличить количество денег на качественное обслуживание домов.