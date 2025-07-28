Российский боец рассказал о бегстве солдат ВСУ с позиций в Новоэкономическом

Боец Роговенко: ВСУ бежали с позиций в Новоэкономическом

В ходе боев в Новоэкономическом в Донецкой народной республике (ДНР) солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали с позиций. Оборону поселка держали в основном иностранные наемники, сообщил российский боец Иван Роговенко в беседе с ТАСС.

«Были наемники, американские, еще какие-то шевроны были. В основном они и давали бой, украинцы сбегали», — поделился военнослужащий.

Он отметил, что российские штурмовые группы заходили в поселок пешком и на мотоциклах. ВСУ основной упор в обороне делали на FPV-дроны.

24 июля Минобороны России отчиталось о взятии под контроль Новоэкономического и Зверево в ДНР.