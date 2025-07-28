Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:00, 28 июля 2025Силовые структуры

Российского байкера добили ударом ноги после ДТП

В Нижегородской области возбудят дело по факту смерти байкера в ДТП
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Нижегородской области возбудят дело по факту ДТП с байкером. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, после дорожно-транспортного происшествия (ДТП) 36-летний мотоциклист пострадал, но был жив. После происшествия из машины второго участника, который спровоцировал аварию, вышел мужчина и нанес байкеру удар по голове. Травмы, полученные в результате ДТП и удара, оказались несовместимы с жизнью.

Глава ведомства дал поручение руководителю следственного управления СК России по Нижегородской области возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад.

Ранее сообщалось, что грузовик наехал на легковые автомобили в Подмосковье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Урале многодетную мать осудили за жестокую расправу над пятилетним мальчиком. В ходе следствия открылись страшные подробности

    Россияне высказались об отношении к ИИ-контенту

    Украинская певица назвала Бузову суперзвездой

    Рекламную кампанию модного бренда с участием Сидни Суини обвинили в расизме

    Стали известны обстоятельства частичного обрушения дома в Астрахани

    Москвичам и петербуржцам пообещали теплый август

    Срок в 24 года колонии для расправившейся с ребенком опекунши объяснили

    На Украине рассказали о массовой натурализации украинцев в Польше

    В России рассказали об ошибке удара «Орешником» по целям на Украине

    Появилось фото отравленной ядом машины россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости