Российского байкера добили ударом ноги после ДТП

В Нижегородской области возбудят дело по факту смерти байкера в ДТП

В Нижегородской области возбудят дело по факту ДТП с байкером. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, после дорожно-транспортного происшествия (ДТП) 36-летний мотоциклист пострадал, но был жив. После происшествия из машины второго участника, который спровоцировал аварию, вышел мужчина и нанес байкеру удар по голове. Травмы, полученные в результате ДТП и удара, оказались несовместимы с жизнью.

Глава ведомства дал поручение руководителю следственного управления СК России по Нижегородской области возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад.

Ранее сообщалось, что грузовик наехал на легковые автомобили в Подмосковье.