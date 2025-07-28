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02:29, 28 июля 2025Россия

Симоньян предложила в качестве мести превратить здание посольства Франции в музей

Симоньян предложила в качестве мести сделать из здания посольства Франции музей
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Из-за недружественных действий Парижа стоит вернуть России дом купца Игумнова в Москве, которое занято французским посольством, и превратить его в музей в качестве мести европейской стране, предложила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «Россия 1».

«Они нас выгоняют отовсюду... Забирают наше имущество, а самое красивое здание в Москве принадлежит еще с советских времен почему-то французскому посольству», — сказала она. Симоньян подчеркнула, что особняк — это «огромная часть нашей истории». «Музей надо из него сделать, и замечательно. Это будет жестик. Жестик, вполне внятный и понятный», — добавила она.

Ранее посол Франции в Москве Николя де Ривьер заявил, что Париж никогда не был враждебно настроен к Москве. Он отметил, что французские власти никогда не ставили перед собой цель стратегического поражения России, но для Франции важен вопрос территориальной целостности.

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