Симоньян предложила в качестве мести превратить здание посольства Франции в музей

Симоньян предложила в качестве мести сделать из здания посольства Франции музей

Из-за недружественных действий Парижа стоит вернуть России дом купца Игумнова в Москве, которое занято французским посольством, и превратить его в музей в качестве мести европейской стране, предложила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «Россия 1».

«Они нас выгоняют отовсюду... Забирают наше имущество, а самое красивое здание в Москве принадлежит еще с советских времен почему-то французскому посольству», — сказала она. Симоньян подчеркнула, что особняк — это «огромная часть нашей истории». «Музей надо из него сделать, и замечательно. Это будет жестик. Жестик, вполне внятный и понятный», — добавила она.

Ранее посол Франции в Москве Николя де Ривьер заявил, что Париж никогда не был враждебно настроен к Москве. Он отметил, что французские власти никогда не ставили перед собой цель стратегического поражения России, но для Франции важен вопрос территориальной целостности.