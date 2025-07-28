Создатель ChatGPT предупредил пользователей о рисках

Глава компании OpenAI Сэм Альтман предупредил о риске того, что личная беседа пользователя с ChatGPT может быть раскрыта в рамках судебного процесса. Об этом пишет Business Insider.
«Если вы общаетесь с ChatGPT на самые личные для вас темы, а затем будет, например, какой-нибудь иск, нас могут обязать это предоставить. Я думаю, это неправильно», — сказал Альтман.
Руководитель компании-создателя ChatGPT добавил, что закон охраняет тайну общения человека с психотерапевтом или юристом. Он выразил мнение, что аналогичная переписка с чат-ботом должна быть защищена таким же образом.
Ранее сообщалось, что ученые из Массачусетского технологического института заявили о рисках использования ChatGPT. Исследователи указали, что частое использование чат-ботов с искусственным интеллектом (ИИ) может ослабить способность к критическому мышлению.
Перед этим стало известно, что ChatGPT помог жительнице Уэльса выявить опасную болезнь. ИИ предупредил пользовательницу, что родинка на ее ладони может быть признаком онкологии.