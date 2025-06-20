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20:32, 20 июня 2025Наука и техника

Обнаружили скрытые риски использования ChatGPT

arXiv: Использование ChatGPT ухудшает память и нейронную активность
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ученые из Массачусетского технологического института обнаружили, что частое использование больших языковых моделей, таких как ChatGPT, может ослаблять критическое мышление. В новом исследовании, опубликованном в архиве препринтов arXiv, специалисты отслеживали активность мозга участников во время написания эссе.

В эксперименте приняли участие 54 добровольца, которых разделили на три группы. Первая писала эссе без помощи — только собственные знания, вторая могла использовать поисковую систему Google, а третья — помощь ChatGPT. Все участники писали эссе на тему филантропии по 20 минут за сессии, при этом их мозговая активность регистрировалась с помощью ЭЭГ.

Результаты показали: максимальная мозговая активность наблюдалась у группы без вспомогательных инструментов, средний уровень — у пользователей поисковика, и самый низкий — у тех, кто писал с помощью ChatGPT. При повторном тестировании через несколько месяцев участники, ранее использовавшие ChatGPT, продемонстрировали сниженные показатели памяти и нейронной активности по сравнению с группой, которая не использовала «инструменты».

Кроме того, опросы выявили, что пользователи ChatGPT ощущали меньшую причастность к собственным текстам и хуже запоминали их содержание. По итогам оценки эссе и анализа текста участники, опиравшиеся на искусственный интеллект, показали худшие результаты. Авторы предупреждают, что хотя ИИ может облегчать и ускорять написание, его частое использование рискует снизить глубину обучения и ослабить способность к критическому мышлению.

Ранее искусственный интеллект научились применять для диагностики сердечных заболеваний. Новая модель впервые смогла с высокой точностью предсказывать риск внезапной остановки сердца за две недели до приступа.

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