Стало известно о планах США и Китая продлить «торговое перемирие»

SCMP заявила о планах США и Китая продлить «торговое перемирие» на 90 дней

Источники из South China Morning Post (SCMP) сообщили, что США и Китай на предстоящих переговорах по вопросам пошлин в Стокгольме, вероятно, продлят «торговое перемирие» еще на 90 дней.

Переговоры запланированы на 28 июля, а срок действия пошлин, изначально установленный на май, был отложен до 12 августа.

По словам собеседников, стороны собираются обсудить спорные вопросы и выразить свои позиции, однако существенных прорывов ожидать не стоит. Также источники сообщили, что на этой неделе планируется визит в Китай высокопоставленной делегации американских бизнесменов, организованный Американо-китайским деловым советом. Среди возможных участников — руководители компании Boeing.

Ранее США повысили пошлины на китайскую продукцию до 34 процентов, а затем — до 145. Пекин на американские товары установил пошлины в размере 125 процентов. В мае стороны договорились на 90 дней снизить торговые пошлины до 30 и 10 процентов соответственно. На фоне торговых войн товарооборот между странами просел на 45,6 процента.