Кимаковский: Бельгийка открывает ВС РФ путь к южным окраинам Красноармейска

Взятие под контроль Бельгийки открывает российским войскам путь к южным окраинам Красноармейска (украинское название — Покровск). Военное значение населенного пункта объяснил ТАСС советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«После освобождения Бельгийки наши штурмовики теперь уже в полной мере получают возможность усилить движение в южных районах Красноармейска», — приводятся в публикации слова советника.

Он отметил, что российские войска теперь смогут развернуть наступление в микрорайоне Лазурный.

Пресс-служба Минобороны России сообщила о взятии под контроль села ранее 28 июля. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Центр».