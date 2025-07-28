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16:22, 28 июля 2025Бывший СССР

В ДНР объяснили военное значение Бельгийки

Кимаковский: Бельгийка открывает ВС РФ путь к южным окраинам Красноармейска
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Взятие под контроль Бельгийки открывает российским войскам путь к южным окраинам Красноармейска (украинское название — Покровск). Военное значение населенного пункта объяснил ТАСС советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«После освобождения Бельгийки наши штурмовики теперь уже в полной мере получают возможность усилить движение в южных районах Красноармейска», — приводятся в публикации слова советника.

Он отметил, что российские войска теперь смогут развернуть наступление в микрорайоне Лазурный.

Пресс-служба Минобороны России сообщила о взятии под контроль села ранее 28 июля. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Центр».

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