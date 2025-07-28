Кимаковский: ВС России зацепились за Красноармейск, идут ожесточенные бои

Вооруженные силы (ВС) России ведут ожесточенные бои в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Идут там действительно ожесточенные бои, но главное — "зацепились" за город, и есть возможность в городе уже концентрировать наши силы для того, чтобы продолжать наступление», — объяснил Кимаковский.

Советник главы ДНР также рассказал об успехах российских войск севернее Красноармейска и Димитрова. По его словам, на данном участке фронта 51-я армия группировки «Юг» зажимает украинские подразделения «в клещи».

Ранее стало известно о бегстве командиров Вооруженных сил Украины из Красноармейска. Сообщалось, что украинские бойцы также думают о вариантах отступления из города.