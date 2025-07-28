Sohu: Путин «болезненно ударил по зубам» Германию после ее провокации

Президент РФ Владимир Путин болезненно «ударил по зубам» Германию после провокаций с ее стороны. Об этом сообщает китайская газета Sohu, передает «АБН24».

Отмечается, что при канцлере страны Фридрихе Мерце Берлин начал ужесточать антироссийскую риторику и стал едва ли не главным противником России, отобрав эту роль у США. В частности, ФРГ призывает Европу активнее вводить санкции против России, а также стремится быстрее передавать Украине оружие.

Однако, говорится в статье, данные провокации не удались. Китайские журналисты указали, что российские военные недавно уничтожили сразу несколько пусковых установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. По их мнению, рядом с установками в тот момент могли находиться немецкие специалисты. Это стало «болезненным ударом по зубам».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю лишились четырех пусковых установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot за сотни миллионов долларов. Отмечается, что стоимость одной батареи ЗРК Patriot, в которую входит от пяти до восьми пусковых установок, составляет более миллиарда долларов.