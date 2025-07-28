В Раде обвинили Зеленского в попытке сорвать возвращение полномочий НАБУ

Дубинский: Офис Зеленского дал команду сорвать восстановление полномочий НАБУ

Офис президента Украины Владимира Зеленского дал команду сорвать голосование по восстановлению полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Верховной Раде. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, глава офиса президента Андрей Ермак дал указания руководству партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», чтобы представляющие партию депутаты не поддерживали законопроект, возвращающий права антикоррупционным органам. Парламентарий отметил, что соответствующие указания также получили партии «Доверие» и «За будущее». Отмечается, что партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко также не планирует поддерживать законопроект.

При этом за документ будет голосовать партия экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) «Европейская солидарность». Как подчеркнул Дубинский, при таком раскладе для принятия закона его должны поддержать не менее 185 депутатов от партии Зеленского «Слуга народа». Однако он отметил, что ОП поручила депутатам от правящей партии Максиму Бужанскому, Денису Маслову и Андрею Мотовиловцу снизить число сторонников принятия документа до 170 человек, чтобы он не прошел голосование.

22 июля Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов страны. В тот же день его подписал Зеленский. После этого в стране начались протесты, а в Брюсселе выразили озабоченность таким решением властей.

После этого, 24 июля, президент Украины решил вернуть полномочия НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), внеся соответствующий законопроект в парламент. В частности, офису генпрокурора Украины будет запрещено отдавать приказы указанным ведомствам.