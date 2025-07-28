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14:11, 28 июля 2025Россия

В российском городе ребенку сделали трепанацию черепа после встречи с самокатчиком

В Краснодаре ребенку сделали трепанацию черепа после встречи с самокатчиком
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В городе Краснодаре ребенку сделали трепанацию черепа после встречи с самокатчиком. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По данным российского издания, мальчик катался на велосипеде по двору. Внезапно его снес самокат.

Мать пострадавшего отметила, что сын ударился об руль, упал на асфальт и разбил голову. У него возникло сильное кровотечение.

Медики диагностировали у ребенка ушиб мозга, компрессионный перелом костей, скопление воздуха внутри черепа и открытую рану.

После операции школьнику потребуется длительная реабилитация. Как пояснила семья, сотрудники полиции даже не выезжали на место происшествия.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге подростки-самокатчики избили прохожих прутьями из-за замечания. Правоохранители начали проводить проверку.

ЖЗЛ
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