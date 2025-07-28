В российском регионе водитель такси включил ожидание и пострадал

В Петербурге осудят мужчину за нападение на водителя такси

В Петербурге осудят мужчину за нападение на водителя такси. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Ему предъявлено обвинение по статье 161 («Грабеж с применением насилия») УК РФ.

По данным ведомства, ночью 12 апреля обвиняемый вызвал такси и попросил отвезти к дому на улице Пражской. В салоне пассажир решил напасть и ограбить водителя. Мужчина не менее пяти раз ударил пострадавшего, забрал деньги с панели и скрылся.

Фигурант рассказал, что у них случился конфликт из-за включенного режима ожидания раньше времени.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянка лишилась цепочки после навязчивого знакомства в автобусе.