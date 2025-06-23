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11:02, 23 июня 2025Силовые структуры

Россиянка лишилась цепочки после навязчивого знакомства в автобусе

В Москве задержали сорвавшего с женщины золотую цепочку в автобусе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве задержали сорвавшего в автобусе с женщины золотую цепочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).

По данным ведомства, в районе Бибирево мужчина подошел в автобусе к 41-летней женщине якобы с целью знакомства. Но, получив отказ, он дождался остановки и, когда открылись двери, резко сорвал цепочку с шеи пострадавшей, после чего выбежал. Ущерб составил 150 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 53-летнего жителя столицы. Похищенное имущество он успел продать. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что вооруженная пенсионерка стала жертвой ограбления.

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