Россиянка лишилась цепочки после навязчивого знакомства в автобусе

В Москве задержали сорвавшего с женщины золотую цепочку в автобусе

В Москве задержали сорвавшего в автобусе с женщины золотую цепочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).

По данным ведомства, в районе Бибирево мужчина подошел в автобусе к 41-летней женщине якобы с целью знакомства. Но, получив отказ, он дождался остановки и, когда открылись двери, резко сорвал цепочку с шеи пострадавшей, после чего выбежал. Ущерб составил 150 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 53-летнего жителя столицы. Похищенное имущество он успел продать. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что вооруженная пенсионерка стала жертвой ограбления.