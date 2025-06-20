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14:54, 20 июня 2025Силовые структуры

Вооруженная пенсионерка стала жертвой ограбления

В Запорожской области задержали ограбивших пенсионерку на 18 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В Запорожской области задержали ограбивших пенсионерку на 18 миллионов рублей. Об этом в Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ.

По данным ведомства, в селе Великая Знаменка двое мужчин в камуфляжной форме и балаклавах напали на 69-летнюю пенсионерку и похитили у нее деньги, телефоны, электронные устройства и травматическое оружие, после чего скрылись. Сумма ущерба составила более 18 миллионов рублей.

Сотрудники МВД и уголовного розыска оперативно установили и задержали подозреваемых. Ими оказались два ранее судимых уроженца Адыгеи. На допросе злоумышленники вину признали. При обыске обнаружили часть похищенного имущества.

Ранее сообщалось, что первое свидание для россиянина закончилось арестом.

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