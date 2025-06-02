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09:31, 2 июня 2025Силовые структуры

Первое свидание для россиянина закончилось арестом

Мужчина ограбил жительницу Подмосковья, пригласив ее на свидание
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Подмосковье полицейские задержали 42-летнего мужчину, ограбившего 47-летнюю местную жительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, россиянин познакомился с женщиной на сайте знакомств. После недолгой переписки он пригласил ее на первое свидание. Встреча состоялась поздним вечером на улице, недалеко от дома потерпевшей. Во время прогулки мужчина в безлюдном месте напал на новую знакомую, отобрал у нее золотые украшения, телефон, деньги, банковскую карту и силой заставил вынести из дома все сбережения.

Подозреваемого удалось поймать около станции метро «Домодедовская». У него нашли сережки потерпевшей. Возбуждено дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ. Суд уже арестовал мужчину.

Ранее стало известно, что в Кунгуре осудят пару приемных родителей, которая дождалась 18-летия своей дочери и ограбила ее на улице.

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