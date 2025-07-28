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10:03, 28 июля 2025Бывший СССР

В ВСУ признали начало боев за Димитров

Боец ВСУ Мучной: ВС России штурмуют Димитров
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) продвинулись в восточных окраинах Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР. Об этом рассказал боец ВСУ с позывным Мучной в Telegram-канале.

«Основное давление происходит с восточного фланга, где враг продвинулся к восточным окраинам Мирнограда и пробует зайти малыми штурмовыми группами в промышленные и дачные зоны, там идут ближние бои», — написал украинский военный.

По его словам, ВС России наносят удары с помощью БПЛА и ФАБ по тыловым позициям и логистике украинской армии, усложняя подвоз резервов и боеприпасов.

Ранее Telegram-канала «Иди и смотри» сообщил, что ВС России охватывают с севера город Димитров. Отмечается, что украинские подразделения откатываются назад, неся значительные потери, а ВС России продолжают зачистку Новоэкономического.

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