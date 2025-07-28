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19:25, 28 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач назвала молодым людям веский повод забить тревогу и обратиться к неврологу

Врач Буйнова: Симптомы ранней деменции часто принимают за депрессию или стресс
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Julia Rodriguez / Unsplash

Хотя деменция чаще всего встречается у пожилых людей, в редких случаях она может начаться и в молодом и среднем возрасте, заявила заведующая отделением гериатрии в клинике «Медскан» Елена Буйнова. Тревожные симптомы этого заболевания, которые часто игнорируют, а также веский повод обратиться к специалисту она назвала «Ленте.ру».

«На начинающееся слабоумие могут указывать забывчивость, снижение внимания, изменение поведения, проблемы с ориентацией во времени и пространстве. Самые ранние признаки появляются за несколько лет до постановки диагноза», — объяснила врач. Она добавила, что молодые люди часто оставляют эти симптомы без внимания и списывают их на стресс или депрессию.

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«Бить тревогу стоит в случае, если появившиеся нарушения сохраняются в течение трех-шести месяцев. С подозрением на деменцию нужно обратиться к неврологу», — дала совет гериатр. По ее словам, чтобы подтвердить диагноз или опровергнуть его, врач соберет анамнез, проведет когнитивные тесты, назначит лабораторные анализы и обследования — МРТ или КТ головного мозга.

Ранее специалисты из Университета Райса и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе заявили, что музыка улучшает настроение и память, поэтому ее нередко применяют в терапии болезни Альцгеймера и деменции. Они установили, что чем более сильные эмоции вызывала музыка, тем лучше участники запоминали общий смысл увиденного.

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