Вышел трейлер третьей части «Аватара»

Премьера третьей части фильма «Аватар» состоится 19 декабря

Премьера третьей части фильма «Аватар» состоится 19 декабря. Официальный трейлер картины «Аватар: Огонь и пепел» опубликовала компания 20th Century Studios в соцсети X.

В двухминутном ролике показывается противостояние главного героя с племенем Пепла, которому подвластен огонь.

Ранее режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон рассказал, что часть сцен для второго и третьего фильмов франшизы снималась одновременно. Такое решение было принято, чтобы избежать взросления юных актеров.

«Аватар» вышел в прокат в 2009 году. При бюджете 237 миллионов долларов лента заработала в мировом прокате более 2,7 миллиарда долларов. Сиквер картины «Аватар: Путь воды» в 2022 году собрал более 2,3 миллиарда долларов.