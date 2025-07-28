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22:51, 28 июля 2025Культура

Вышел трейлер третьей части «Аватара»

Премьера третьей части фильма «Аватар» состоится 19 декабря
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Премьера третьей части фильма «Аватар» состоится 19 декабря. Официальный трейлер картины «Аватар: Огонь и пепел» опубликовала компания 20th Century Studios в соцсети X.

В двухминутном ролике показывается противостояние главного героя с племенем Пепла, которому подвластен огонь.

Ранее режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон рассказал, что часть сцен для второго и третьего фильмов франшизы снималась одновременно. Такое решение было принято, чтобы избежать взросления юных актеров.

«Аватар» вышел в прокат в 2009 году. При бюджете 237 миллионов долларов лента заработала в мировом прокате более 2,7 миллиарда долларов. Сиквер картины «Аватар: Путь воды» в 2022 году собрал более 2,3 миллиарда долларов.

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