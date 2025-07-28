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16:45, 28 июля 2025Силовые структуры

Вывезший в багажнике российского полицейского в лес попросился на свободу

На Урале суд отказал в УДО убийце полицейского
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Свердловский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) местному жителю, который вывел полицейского в багажник в лес и расправился с ним. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

2 июня 2014 года мужчину признали виновным по трем статьям и приговорили к 15 годам колонии строгого режима. В 2022 году суд заменил неотбытую часть наказания на принудительные работы. В 2025 году осужденный подал ходатайство об УДО, но получил отказ. Обжалование в вышестоящей инстанции также не дало результатов.

В августе 2013 году осужденный с товарищем ради развлечения напал на двух молодых людей и жестоко их избили. Для устрашения они также стреляли по потерпевшим из пневматического пистолета. Один молодой человек смог скрыться, второго в багажнике вывезли в лес и расправились с ним. Потерпевшие оказались сотрудниками полиции.

Ранее в Нефтеюганске задержали двух подозреваемых в нападении на полицейских.

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