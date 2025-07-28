Женщины возмутились новыми трусами популярного модного бренда

Ведущая подкаста о воспитании детей Mummahood The Podcast Кейли (фамилия неизвестна) показала подписчикам новые трусы популярного модного бренда Primark и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие комментарии появились на ее странице в TikTok.

В размещенном видео Кейли рассказала, что обновленная модель стрингов упомянутой марки теперь оформлена тонкой задней полоской. По ее мнению, они слишком неудобные и крошечные. «При покупке они были свернуты в маленький шарик, поэтому я сначала не поняла, что на самом деле я купила стринги борца сумо. Я не шучу, мои ягодицы никогда не выглядели так непривлекательно. Они отправляются в мусорное ведро», — заявила автор ролика.

Ролик Кейли стал вирусным и с момента публикации набрал 114,9 тысячи просмотров. Зрители, большая часть которых составляли женщины, возмутились новинкой бренда. «Я тоже так сделала. Взяла две пачки, пришла домой, померила и выкинула», «Меньше ткани за большие деньги!», «Согласна с вами, они ужасны», «В последнее время продажи нижнего белья и носков Primark значительно упали. Может они решили привлечь внимание покупателей», — обсуждали они в комментариях под видео.

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