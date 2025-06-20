Названы худшие трусы для женских гениталий

Гинеколог Карли Росс назвала худшие трусы для здоровья женских гениталий. Интервью с ней публикует New York Post (NYP).

По словам доктора, нельзя носить облегающие стринги и кружевное нижнее белье из синтетики. «Синтетические материалы, такие как нейлон, полиэстер или кружево не дают коже дышать, что создает идеальную влажную среду для размножения грибков и бактерий», — пояснила она.

В то же время кружевные трусы и белье из сетки нередко натирают кожу, что также неблагоприятно для чувствительных частей тела, добавила врач. «Избегайте кондиционеров для тканей, когда стираете белье, и не носите яркие трусы каждый день. Ароматизаторы и красители могут раздражать кожу вульвы и нарушать естественный баланс pH», — подытожила медик.

В январе врачи раскрыли оптимальную частоту смены трусов.