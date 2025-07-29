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12:28, 29 июля 2025Ценности

40-летняя российская телеведущая опубликовала фото в бикини

Российская телеведущая Анна Кастерова снялась в черном бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @anna_kasterova

Известная российская журналистка и телеведущая Анна Кастерова показала фигуру в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 158 тысяч подписчиков.

40-летняя супруга хоккеиста Евгения Малкина снялась на пляже в черном бикини. Так, она позировала на фоне моря в топе с треугольными чашками и завязками на шее. При этом знаменитость распустила уложенные небрежными волнами волосы и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.

Кроме того, Кастерова продемонстрировала фото, где позирует в бикини в полный рост, стоя на балконе спиной к камере.

Ранее в июле 59-летняя Екатерина Андреева в мини-шортах отдохнула на яхте.

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