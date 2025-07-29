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10:32, 29 июля 2025Интернет и СМИ

Гость телешоу попытался сделать сальто и рухнул лицом на пол

Бейсболист Роберт Круз в эфире CNN попытался сделать сальто и упал лицом на пол
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Американский бейсболист Роберт Энтони Круз, ставший гостем новостного телешоу на канале CNN, попытался сделать сальто и рухнул лицом на пол. Видео с инцидентом, произошедшим в прямом эфире, было опубликовано в соцсети X.

В ролике можно увидеть, как Круз в студии начал делать сальто назад, но не смог до конца выполнить его и упал лицом на пол. Сразу после этого бейсболист встал на ноги и дал понять, что с ним все в порядке.

«О боже!» — отреагировала на случившееся ведущая программы Кейт Болдуан, после чего закрыла рот руками.

Позднее в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Круз разместил видео, в котором показал, что в результате падения травмировал губу. «Я бесплатно закачал филлер в губу, и я вернусь еще красивее, чем когда-либо», — поиронизировал над инцидентом спортсмен.

Ранее сообщалось о том, что гость британского телешоу «Этим утром» (This Morning) снял штаны в прямом эфире. Участник программы извинился за то, что ему пришлось оголиться, в то время как ведущие не смогли сдержать смеха.

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