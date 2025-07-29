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13:08, 29 июля 2025Экономика

Банки стали лишать россиян доступа к деньгам. За что?

«Известия»: Банки все чаще блокируют счета россиян за подозрительные операции
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Клиенты российских банков стали жаловаться, что их счета попадают под блокировку из-за операций, которые показались кредитным организациям подозрительными. В идеале это должно защитить россиян от мошенничества и кражи денег с их счетов, но временами разморозка сильно затягивается. В ряде случаев на то, чтобы получить доступ к своим деньгам уходят месяцы.

В число подозрительных могут попасть переводы друзьям и покупки в магазинах

Счета россиян стали блокировать чаще, обратила внимание газета «Известия». Жалобы в народном рейтинге «Банки.ру» свидетельствуют о том, что средства клиентов кредитных организаций удерживаются на срок более 30 дней, а иногда и дольше. В двух случаях средства удерживались около полугода. Еще нескольким россиянам заморозили деньги на срок от полутора до трех месяцев. Причем подозрительной операцией банк может посчитать как перевод денег друзьям, так и оплату по переводу покупок в магазине. При этом нередко блокировались основные счета граждан — например, в одном случае клиент не мог вывести свою пенсию.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Блокировка происходит в рамках 115-ФЗ (антиотмывочный закон, нацеленный на противодействие легализации доходов и финансированию терроризма). Этот закон, в том числе, призван защищать россиян от мошенников. Как указывают в Росфинмониторинге, массовых блокировок в настоящее время не наблюдается. Меры, которые применяют банки, связаны с их активной работой по противодействию операциям подставных физических лиц — дропперов — и другим схемам, которые используются теневым бизнесом, пояснили в Центробанке.

Частые блокировки счетов имеют под собой объективные основания. Финансирование терроризма и экстремизма не прекращается, при этом используются все более изощренные и завуалированные формы

Андрей Бархотаэкономист

Как объяснил руководитель ИБ-направления «Телеком биржи» Александр Блезнеков разблокировка затягивается из-за увеличения случаев финансового мошенничества. Банкам нужно тщательно изучать каждый случай, связанный с блокировкой. Многоуровневые проверки также влияют на длительность удержания средств. «Можно назвать это "вынужденным злом", необходимым для сдерживания лавины мошенничества», — заключил он.

Как не попасть под блокировку

Чтобы минимизировать риск блокировки счета нужно внимательно относиться к переводам, советуют эксперты. Блокировка может последовать вслед за пожертвованием на благотворительные нужды или переводом за покупку на рынке, в овощной палатке или в магазине, отметила руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Она призвала внимательнее относиться к тому, куда и кому делается перевод.

Фото: voronaman / Shutterstock / Fotodom

В случае в благотворительностью лучше пользоваться сервисами в банковских приложениях. А если средства нужно перевести другу, в назначении платежа стоит указывать «подарок» или «помощь». Если речь идет о переводах продавцам, нужно требовать чек.

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