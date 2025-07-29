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14:31, 29 июля 2025Силовые структуры

Бывшего председателя Нижегородской гордумы объявили в международный розыск

Экс-директора «Красного Якоря» Барыкина объявили в международный розыск
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Бывшего гендиректора завода «Красный Якорь», экс-председателя городской думы Нижнего Новгорода в 2018-2020 годах Дмитрия Барыкина объявили в международный розыск. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В Мосгорсуде должно было пройти заседание по обжалованию заочного ареста нижегородского предпринимателя его адвокатом. Однако рассмотреть жалобу суд не смог, так как местонахождение Барыкина неизвестно, а его защитник уехал в отпуск и попросил отложить заседание на 25 августа или позже. Его удалось перенести только на 30 июля.

Против Барыкина возбуждено дело по статьям 159 («Мошенничество») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ. Другие подробности не раскрываются.

«Красный Якорь» был основан в 1898 году и является поставщиком для судостроительных заводов и верфей России. Однако уголовное дело Барыкина не связано с деятельностью предприятия.

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