Бывшего председателя Нижегородской гордумы объявили в международный розыск

Бывшего гендиректора завода «Красный Якорь», экс-председателя городской думы Нижнего Новгорода в 2018-2020 годах Дмитрия Барыкина объявили в международный розыск. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В Мосгорсуде должно было пройти заседание по обжалованию заочного ареста нижегородского предпринимателя его адвокатом. Однако рассмотреть жалобу суд не смог, так как местонахождение Барыкина неизвестно, а его защитник уехал в отпуск и попросил отложить заседание на 25 августа или позже. Его удалось перенести только на 30 июля.
Против Барыкина возбуждено дело по статьям 159 («Мошенничество») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ. Другие подробности не раскрываются.
«Красный Якорь» был основан в 1898 году и является поставщиком для судостроительных заводов и верфей России. Однако уголовное дело Барыкина не связано с деятельностью предприятия.