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16:34, 6 июня 2025Силовые структуры

Гендиректора российского якорного завода заподозрили в мошенничестве

Суд в Москве заочно арестовал гендиректора нижегородского завода «Красный Якорь»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего председателя нижегородской Думы и генерального директора завода «Красный Якорь» Дмитрия Барыкина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Против мужчины возбуждено дело по статьям 159 («Мошенничество») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ. Другие подробности не раскрываются.

«Красный Якорь» был основан в 1898 году и является поставщиком для судостроительных заводов и верфей России. Однако, как уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу завода, уголовное дело Барыкина никак не связано с деятельностью предприятия.

Ранее бизнес-коуча российских звезд Инну Тлиашинову заочно арестовали в России и объявили в межгосударственный розыск. Ей вменяют уклонение от уплаты налогов и легализацию доходов, полученных преступным путем.

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