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14:14, 29 июля 2025Экономика

Дачников призвали отказаться от одного народного средства при лечении растений

Агроном Михайлова: Сода опасна при борьбе с мучнистой росой на дачных растениях
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Дачникам стоит отказаться от соды при борьбе с мучнистой росой на растениях. Не использовать опасное народное средство при лечении огородных культур призвала россиян агроном Светлана Михайлова, пишет KP.RU.

По словам специалистки, сода не только разрушает патогенные бактерии, но и нарушает баланс питательных веществ в почве — это тоже плохо скажется на здоровье растений. Вместо этого средства лучше применять специальные готовые препараты — они помогут избавиться от мучнистой росы и не навредят посадкам, подчеркнула специалистка.

Ранее Михайлова заявила, что нашатырь, а также отвары и настои растений неэффективны в борьбе с тлей.

В качестве эффективных средств, помогающих избавиться от тли, она назвала специальные препараты, быстро уничтожающие насекомых: «Батрайдер», «Биотлин», «Заман», «Искра», «Корадо», «Кортлис», «Кракен» и «Танрек».

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