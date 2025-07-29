Девушка узнала страшную семейную тайну о преследовавшей ее школьной обидчице

Пользовательница Reddit с ником ThrowRAdadissuuues рассказала о страшной тайне, связанной со школьной хулиганкой, задиравшей ее долгие годы. По словам автора, проблемы с ровесницей начались около восьми лет назад.

«Мы познакомились в детском саду, и она всегда была злой. Я не был объектом ее внимания, пока мне не исполнилось семь или восемь лет. Именно тогда она по-настоящему на меня набросилась. Она меня избивала и годами издевалась надо мной. Родители перевели меня в другую школу, чтобы отдалить от нее, но потом она появилась на тех же танцевальных занятиях, на которые ходила и я, после чего измывательства продолжились», — написала автор.

Когда рассказчице исполнилось 16 лет, она узнала причину этой неприязни, которая в последние несколько лет только росла. Оказалось, что много лет назад родители автора периодически сходились и расходились, и во время одной из таких размолвок мужчина успел зачать ребенка с живущей по соседству женщиной. Так она узнала, что обижавшая ее школьница на самом деле была ее сводной сестрой.

Девушка уточнила, что девочке-задире рассказали о настоящем отце, когда ей исполнилось 13 лет. При этом сам мужчина узнал, что у него есть еще один ребенок, только за год до этого.

«Мне рассказали душераздирающую историю о том, как парень, которого она называла отцом, оскорблял ее и пренебрегал ею, потому что знал, что она не его дочь. А когда она сама об этом узнала, то возненавидела меня за то, что у меня такой хороший отец. Который еще и ее биологический отец», — уточнила ThrowRAdadissuuues.

После того, как эта история стала известна обеим семьям, брак родителей автора распался. С тех пор она перестала общаться со своим отцом. После этого мужчина стал гораздо больше внимания уделять своей второй дочери. Автор отказалась принимать участие в семейной психотерапии с отцом и полностью вычеркнула его из своей жизни.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о неожиданной находке, которая изменила его представления о собственной семье. Открытие случилось, когда он спустился в подвал дома своих родителей, чтобы добавить в семейные фотоальбомы снимки со своей свадьбы.